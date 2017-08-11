Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш обратился в Федерацию мотоспорта Латвии и Национальный совет по спорту с просьбой поддержать Даугавпилсскую думу в привлечении средств спидвейному клубу «Локомотив».

Начало латвийского спидвея было положено именно в Даугавпилсе. С момента первых соревнований в 1963 году выросло несколько поколений спортсменов и болельщиков. Наша команда уже 9 год стартует в польской NICE лиге и два года становится ее чемпионом.



Стадион в Даугавпилсе на сегодняшний момент один из лучших в Восточной Европе. Здесь проходят соревнования самого разного уровня. С 2006 года Международная федерация мотоспорта организует здесь этап Grand Prix по спидвею.



Напомним, что 3 августа прошла встреча руководства Думы с руководством клуба «Локомотив», его членами и болельщиками. В результате выявлены ряд проблем, а именно:



- у клуба есть финансовые затруднения;

- государственные структуры и Латвийская федерация мотоспорта не оказывает клубу финансовую помощь;

- генеральный спонсор LDZ Cargo отказался от сотрудничества с клубом.



Основу бюджета Клуба составляет финансирование Даугавпилсской городской думы, доходы от продажи билетов, финансирование спонсоров. Значительных финансовых средств требуют подготовка спортсменов, участие в соревнованиях, обеспечение материально-технической базы.



В этом году Даугавпилсское самоуправление выделила клубу «Локомотив» 250 000 евро, таким образом, выполнив свои финансовые обязательства. Несмотря на это, Дума ищет возможности привлечь дополнительное финансирование и помочь сохранить традиции спидвея в Даугавпилсе.