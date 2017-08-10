10 августа в эфир радио Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры престолов".

Особый акцент в программе был уделен следующим темам:



1. Недвижимость города наконец-то приобретет функциональность и обретет современный внешний вид. Судьба здания бывшей онкологической больницы, пустующей долгие годы вопреки обещаниям прошлой думы дать зданию вторую жизнь; и реновация ЗАГСА, не видевшего ремонта 35 лет.



2. Работа "спустя рукава" от Молодежного департамента Даугавпилсской думы: мероприятия для галочки и отсутствие результатов.



3. Встреча болельщиков спидвея с руководством города и руководством клуба "Локомотив". Взгляд изнутри. Как руководство спидвейного клуба спекулирует спидвеем, играя на чувствах фанатов, и манипулирует фактами.



Подробный расклад - что, где и как - слушайте в очередном выпуске программы "Игры престолов" от 10 августа.