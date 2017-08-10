Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на вакантную должность руководителя Социальной службы города. На данный момент исполняющей обязанности главы Соцслужбы является Нонна Якубовска.

Требования к претендентам достаточны стандартны для таких конкурсов: высшее образование, опыт работы на руководящем посту не менее 3 лет, знание нормативных актов, регламентирующих деятельность социальной службы, опыт руководства персоналом, отличные знания госязыка, желательно знание русского языка на разговорном уровне и т.д.



Зарплату новому руководителю обещают в размере 1300 евро в месяц. Подать свои CV другие необходимые документы претенденты могут до 21 августа.