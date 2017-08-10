Вчера в 21.03 Пожарно-спасательная служба получила сигнал о задымлении в пятиэтажном жилом доме на ул. Резекнес в Даугавпилсе.

Прибыв на место, пожарные констатировали, что дым идет из окна квартиры на втором этаже. При помощи лестницы они попали в квартиру и из задымленного помещения вытащили мужчины примерно 31 года. Пострадавший был передан сотрудникам неотложной медицинской помощи.



Пожар составил всего 0,1 кв.м., на плите загорелась оставленная без присмотра еда. Тем не менее человек пострадал. Пожар был ликвидирован в 21.09.