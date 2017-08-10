Андрей Элксниньш уже обратился в Госагентство лекарств с запросом, касающимся открытия в городе 40 обещанных муниципальных аптек. Но в ведомстве говорят: сначала нужно провести тендер, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

А. Элксниньш отмечает, что муниципальные аптеки уже работают в других самоуправлениях. Например, в Екабпилсе.



В агентстве лекарств отмечают, что сначала самоуправление должно объявить конкурс для коммерсантов, и если желающих не найдётся — город может открывать свои аптеки.