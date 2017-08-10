От продаж новогодних ёлочек до изготовления гробов — такую предпринимательскую деятельность ведут латвийские самоуправления. И это искажает конкуренцию и создает риск коррупции — с таким заявлением сегодня выступили Торгово-промышленная палата и Совет по конкуренции, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Организации говорят — самоуправления вытесняют с рынка частный бизнес. «Почему это плохо — не развиваются местные предприятия, инвесторам нечего делать», — заявил Янис Эндзиньш, глава палаты.



Для большей убедительности организация вооружилась исследованием, которое по ее заказу провел центр SKDS. Более половины, или 58%, опрошенных жителей Латвии считают, что на муниципальных предприятиях присутствует риск коррупции. При этом 46% заявили, что самоуправления вообще не должны заниматься бизнесом. В Совете по конкуренции говорят — от предпринимателей поступает все больше сигналов о том, что местные власти лишают их бизнеса.



Скайдрите Абрама, глава Совета по конкуренции, считает, что в бизнес самоуправления идут все активнее. И чем только ни занимаются. Муниципальные предприятия оказывают услуги питания, ремонтируют технику, продают новогодние елочки.



По словам главы Торгово-промышленной палаты, самоуправления нашли лазейку в законе. Им разрешено брать на себя оказание услуг в том случае, если есть так называемая ошибка рынка, то есть спрос существует, но нет фирмы, готовой его удовлетворить. Предоставлять услугу муниципалитет может только в этом случае.



«Мы объединяем 2 тысяч компаний и 60 ассоциаций. Мы можем отправить информацию предприятиям, и, я уверен, найдется тот, кто эту ошибку рынка заполнит. Если потом никто не заинтересован, тогда надо самим»,

— подчеркнул Эндзиньш.



В союзе самоуправлений считают: упреки в искажении конкуренции необоснованны. «Мы понимаем что скрывается за заявлением Совета по конкуренции и Торгово-промышленной палаты. Это конкретные интересы. Но мы хотим, чтобы жители сами оценили ситуацию. Есть самоуправления, где работает частный сектор — и над мусорными контейнерами чайки, и вообще мусор не собирают 2-3 дня. А в муниципальном сегменте в этой сфере все в порядке. Если местные власти видят, что услуга нужна, и они могут обеспечить ее лучше, качественнее и более продолжительное время, то это стоит только поддерживать», — уверена Андра Фелдмане, советник Союза свободных профсоюзов по предпринимательству



Торгово-промышленная палата и Совет по конкуренции намерены добиваться, чтобы возможности предпринимательской деятельности самоуправлений ограничили.