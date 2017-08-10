На второй неделе Музыкального августа, а именно – 10 числа, с концертной программой RISE в Даугавпилсском театре выступит группа “Alaska Dreamers” («Мечтатели Аляски»).

Группа “Alaska Dreamers” – одна из самых оригинальных и своеобразных групп в Латвии, несущая слушателям спокойствие и свет, возможность отвлечься от повседневных забот и окунуться в насыщенные эмоциями переживания.

Музыка группы “Alaska Dreamers” стилистически разнообразна – она объединяет в себе джаз, блюз, соул, r&b (ритм и блюз), элементы фольклора и пост-рока. Уникальный почерк каждого участника группы отчетливо прослеживается в исполняемых произведениях. Концертная программа “Rise”, в переводе с английского вставать, вставай, служит символическим обозначением жизненного пути группы.

В группе объединились музыканты молодого поколения Латвии, известные широкой публике как блестящие соло исполнители, а также участники различных популярных музыкальных проектов: Кристине Праулиня (вокал), Рейнис Озолиньш (бас), Янис Калниньш (гитара), Оскар Озолиньш (труба), Кристап Лубов (саксофон), Лаура Розенберга (тромбон), Томс Микалс (рояль), Андрис Буйкис (ударные), Мигель Андрес Эрнандес Джиральди (Miguel Andres Hernandez Giraldi) (пластинчатые ударные), Густав Эренпрайс (звук).

Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского театра (тел. 65426520). Цена: 3.00 евро

В этом году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Его организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы.