Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш обратился в Государственное агентство лекарств с просьбой найти решение по обеспечению доступности фармакологического обслуживания для жителей Даугавпилса.
Одна из автономных функций самоуправления - обеспечение здравоохранения, в том числе и доступности фармацевтического обслуживания. Несмотря на нахождение на территории города 38 аптек, это не обеспечивает доступность здравоохранения в полной необходимой мере.
Даугавпилсская городская дума несколько раз получала просьбы жителей в решение этого вопроса. Было констатировано, что в нескольких микрорайонах города, например, Крыжах, Гайке, в Крепости вообще нет аптек, то есть не обеспечивается доступность медикаментов по месту жительства. Кроме того, жители жалуются, что в ночное время в городе работает только одна аптека в центре города.
В случае, если Государственное агентство лекарств, которое занимается лицензированием, не выдаст разрешение на открытие аптек, тогда в соответствии c правилами КМ, самоуправлению будут присвоены права самостоятельно открыть аптеки. Планируется, что первая аптека самоуправления будет открыта на базе Даугавпилсской региональной больницы или поликлиники.
Даугавпилсская городская дума несколько раз получала просьбы жителей в решение этого вопроса. Было констатировано, что в нескольких микрорайонах города, например, Крыжах, Гайке, в Крепости вообще нет аптек, то есть не обеспечивается доступность медикаментов по месту жительства. Кроме того, жители жалуются, что в ночное время в городе работает только одна аптека в центре города.
В случае, если Государственное агентство лекарств, которое занимается лицензированием, не выдаст разрешение на открытие аптек, тогда в соответствии c правилами КМ, самоуправлению будут присвоены права самостоятельно открыть аптеки. Планируется, что первая аптека самоуправления будет открыта на базе Даугавпилсской региональной больницы или поликлиники.