Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, DLRR), контролируемый эстонским бизнесменом Олегом Осиновским, собирается уйти с Рижской биржи Nasdaq.

Правление предприятия выдвинет такое предложение на предстоящем 7 сентября собрании, сообщил завод DLRR на биржу.



Акции завода котировались на Рижской бирже с 2001 года.



Крупнейшими акционерами DLRR являются фирмы Осиновского Skinest Rail (47,97 процента) и Spacecom (25,27 процента).