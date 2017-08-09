Даугавпилсский суд вынес приговор обвиняемым в ограблении ювелирного магазина на ул. Лачплеша гражданам Литвы. Арвид Багдон, Ремигий Ричкус и Паул Пудринский получили по три года тюремного заключения.

Все трое обвиняемых признаны виновными по статье 176 части 3 УК - ограблении, совершенном в особо крупном размере или в организованной группе. Багдон и Ричкус по решению суда приговорены к трем годам реального лишения свободы без конфискации имущества с надзором на два года, а Пудринский - к лишению свободы на три года условно. Все трое также должны будут покрыть компенсацию за моральный ущерб пострадавшей стороне в размере 5000 евро.



Напомним, что ограбление ювелирного магазина на ул. Лачплеша в Даугавпилсе преступники совершили еще 28 августа 2015 года. Средь бела дня они ворвались в магазин, и применив газовый баллончик, украли ювелирные изделия. Самому младшему преступнику на тот момент было всего 15 лет. Самый старший мужчина из преступной группы из 51 года своей жизни 28 провел в тюрьме. Ранее судимы были и остальные члены группы.



Полиции удалось найти и вернуть хозяевам почти все украденные ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составляла более 70 000 евро.