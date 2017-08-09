В 2016 году Даугавпилсская дума приняла решение о строительстве духовного центра на ул. Варшавас рядом с Борисоглебским собором. В обществе тогда разгорелись жаркие дискуссии о необходимости подобного центра. Возможно, противников идеи не нашлось бы, если бы под застройку не был определен спортивный стадион, на котором занимаются спортом ученики Польской гимназии. Как выяснилось в ходе пресс-конференции, на данный момент необходимыми средствами церковь не располагает, поэтому проект временно заморожен.

Как пояснил Р. Эйгим, т.к. участок земли принадлежит самоуправлению, к 1 сентября на нем скосят траву и учащиеся Польской гимназии им. Ю. Пилсудского смогут заниматься там.



Кроме того, по словам первого вице-мэра, ведутся переговоры о покупке земельного участка на территории ЛРЗ. На нем можно будет оборудовать футбольное поле для учеников гимназии.