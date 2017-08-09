На минувшей пресс-конференции первому вице-мэру Рихарду Эйгиму был задан вопрос о судьбе здания бывшей онкологической больницы. Ранее заявлялось, что там можно расположить пансионат.

Р. Эйгим, отвечая на вопрос, отметил, что от прежних планов дума не отказывается, и пансионат будет на ул. Сигулдас размещен. Однако самоуправлению пока придется отказаться от проекта по утеплению здания. Все дело в том, что оно около 5 лет отстояло просто так и теперь, чтобы выяснить в каком оно состоянии, нужно создать рабочую группу, которая этим займется.



Планируется, что пансионат сможет предложить 75 мест. Р. Эйгим рассказал, что на эту тему он разговаривал с социальной службой города, и в первые пол года пансионат вряд ли будет заполнен полностью, однако заявлений много, и через 8-9 месяцев все места могут быть заняты. При этом в пансионате придется трудоустроить около 60-65 сотрудников (медперсонала), которые могли бы обслуживать клиентов.