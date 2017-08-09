Даугавпилсская городская дума объявляет «Конкурс оформления насаждений – 2017». Комиссия оценит оформление балконов и лоджий, клумб, оформление прилегающих к домам территорий. Будет две номинации:

1) Оформление балконов, лоджий, террас (как общественные, так и жилые здания);

2) Оформление клумб и прилегающих территорий (общественные здания, многоквартирные дома, индивидуальное строительство).



На конкурс может подавать заявку как юридическое, так и физическое лицо. Крайний срок подачи – 14 августа 18 часов. Заявки можно подавать в Информационное бюро Даугавпилсской думы по адресу Кр. Валдемара, 1, тел. 654 04344 или в Департамент планирования городской среды и строительства по адресу Райня, 28, тел. 654 57160. Необходимо заполнить бланк заявки, приложить фото объекта и принести все это по указанным адресам лично либо отослать по электронной почте info@daugavpils.lv или ppdep@daugavpils.lv



Комиссия будет работать с 15 по 23 августа. Результаты объявят 15 сентября в 14 часов в Даугавпилсской Думе.