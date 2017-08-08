Прогремевшая недавно на всю Латвию история с отстранением от работы руководителя Даугавпилсской муниципальной полиции В. Гудаковского, вероятно, получит продолжение. Связано оно будет с не соблюдением закона при выплате доплат руководству структуры.

Сегодня мэр города А. Элксниньш сообщил журналистам, что в полиции самоуправления проводится параллельно сразу несколько проверок. Рассматриваются возможные нарушения в работе начальника полиции и решения В. Гудаковского, признанные судом незаконными, а также оцениваются действия главы структуры во время визита представителей думы, когда В. Гудаковский закрылся у себя в кабинете и не захотел туда никого впускать.



Кроме этого, как сегодня заявил мэр города, к г-ну Гудаковскому появились новые вопросы, касающиеся на этот раз законности выплаты доплат и командировочных себе и некоторым подчиненным. По данному делу теперь будет проведена отдельная проверка.