Сегодня на пресс-конференции в думе Даугавпилса был поднят, ставший в последнее время очень обсуждаемым, вопрос о судьбе спидвея.

Напомним, что недавно состоялась встреча руководства гордумы с руководством клуба «Локомотив» и болельщиками. Ее главным итогом стало решение о создании инициативной группы, которая должна будет заняться решением финансовых проблем спидвейного клуба. Возглавил группу Е. Хлопок.



В ходе встречи с журналистами первый вице-мэр Рихард Эйгим сообщил, что г-н Хлопок должен был создать группу из болельщиков и необходимых специалистов, а затем встретиться с вице-мэром для обсуждения дальнейших действий. Пока он с Р. Эйгимом еще не связывался, но, по словам первого вице-мэра, эта встреча может состояться уже на этой неделе.



На инициативную группу возлагаются большие надежды, т. к. нужно срочно искать дополнительное финансирование, чтобы покрыть накопившиеся долги клуба. Дума в этом году помочь уже не может, т. к. свободных средств на дополнительные выплаты нет, а запланированная в бюджете на спидвей сумма за этот год уже выплачена. Ранее спидвейный клуб финансово поддерживало предприятие LDz Cargo, однако в последние несколько лет объем перевозок упал на 25%, в связи с чем компания сообщила о том, что больше вкладывать деньги в спорт не имеет возможности. На прошедшей недавно встрече предприятие снова заявило представителям Думы и клуба о том, что помощь оказать не сможет. Теперь предстоит найти дополнительные средства в размере 220 000 -250 000 евро где-то в другом месте. Этим и займется инициативная группа под руководством Е. Хлопка.



Р. Эйгим однако, несмотря на сложную ситуацию, полон оптимизма, и сегодня снова повторил заявленное ранее болельщикам: спидвей в Даугавпилсе жил и будет жить. Вопрос сейчас только в том, в каком виде он продолжит свое существование.