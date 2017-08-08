«Даугавпилс» в последних двух турах разогнался основательно. Вторая победа подряд с крупным счётом. В субботу даугавпилчане на своём поля вынесли «бобров» из Стайцеле – 6:0. Начинали скромно – 2:0 в первом тайме, а во вторые 45 минут дожали гостей окончательно.

Герой прошлого тура – Ричард Жалдовский, отметившийся покером, на этот раз был чуть «скромнее» только хет-трик. Форвард открыл счёт мячам на 8-й минуте и закрыл на 85-й. Благодаря семи голам в двух матчах Ричард вошёл в четвёрку бомбардиров чемпионата.



Объективно «Даугавпилс» был просто сильнее. Ничего серьёзного гости сделать так и не смогли. Сменивший на 57-й минуте в воротах Александра Власова Иван Дубоделов сильно не напрягался.



Спустя полтора года вернулся в Даугавпилс Вернер Залакс. В конце 2015 года он перешёл в «Елгаву», сезон провёл там. Затем помотался в поисках футбольного счастья по зарубежьям. В итоге вернулся в Даугавпилс. В период выступления команды в высшей лиги Вернер сыграл 17 матчей, сделав 1 результативную передачу. В матче против «бобров» В. Залакс вышел на замену. Игрок, как и прежде полон желания, по-спортивному злой, но эта излишня эмоциональность, пока больше мешает, чем приносит пользу.



В общей группе начали тренировки Павел Рыжевский и Владимир Волков, но как скоро они вновь появятся в составе неясно. Кроме этого список игреков пополнил Илья Фёдоров, который 10 лет провёл в Англии.



Следующую неделю «Даугавпилс» пропускает, а 19 августа команде предстоит принимать лидера первенства – «Валмиеру».



Тренер «Даугавпилса» Виктор Мороз не хотел бы проводить параллели между разгромом «Сконто» на прошлой неделе – 7:1 и разгромом «бобров»: «Сейчас игра явно отличалась по накалу и уровень мастерства соперников отличался. Провели игру нормально, нельзя сказать, что очень здорово. Выиграли малой кровью, не прилагая больших усилий. Вопросы остаются, необходимо, чтобы навык закладывался и оставался – отдавать себя в каждой игре полностью. Тут ребята расслабились и игру доигрывали. Следующие матчи будут намного сложнее и, надо готовиться в другом режиме.

Приятно побеждать, особенно с крупным счётом, но говорю команде, чтобы они не смотрели на результат и, не создавалось ложного впечатления, что в следующей игре шапками закидаем».



Результаты 14-го тура

«Прейли» - «Ауда» 1:1

«Гробини» - «Смилтене» 5:1

«Даугавпилс» - «Стайцеле» 6:0

«Альберт» - «Прогресс» 1:5

«Резекне» - «Сконто» 3:1



Чемпионат Латвии. 1 лига (14 тур). 14 августа 2017

«Даугавпилс» - Бобры Стайцеле» 6:0 (2:0)

Голы: Жалдовский, Урбан, Литвинский , Иванов

«Даугавпилс»: Власов (Дубоделов, Шевчук (Залакс), Скребелс, Лихолетов, Жалдовский, Васильев (Копре,), Цуцурс, Соколов (Борисов, ), Литвинский, Урбан, Иванов (Пакерс, ),

«Стайцеле»: Карклиньш, Сорокин, Назаров, Таулавичус, Гросберг, Лапсс, Пелекайс, Лисманис (Лисманис, ), Строкш, И. Талцис (Зимберг, ), Лаздиньш (А. Талцис, ).

Предупреждения: Шевчук – Пелекайс, Лапсс

Зрители: 150

Главный судья: Андрис Бачукс.