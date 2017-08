В первую субботу Молодежного месяца в парке Дубровина прошел концерт вокальных групп, который организовал Молодежный отдел Департамента спорта и молодежи.

На мероприятии выступили вокальные группы "Pumpuriņi", "Stage On", "Wonderland" и "Latgales džeza klubs-studija". В неформальной обстановке молодежь играла в настольные игры, проводились викторины. Это было первое мероприятие Молодежной недели. Впереди – еще несколько.

12 августа в 18 часов в парке Дубровина мероприятие откроют танцоры из Литвы, Польши и Латвии, которые выступят в рамках программы "Just Dance!" по проекту Erasmus+

Всех любителей рока приглашаются на концерт рок-групп. Свои вокальные и инструментальные навыки на суд зрителей представят Down to Heaven", "Hardweld", "Smoke & Breeze", талантливый Rons Rokers и гости из Краславы - "Zvērāda".

16 августа в 18 часов в Центре неформального образования молодежи на Варшавас, 45 состоится турнир по новусу. Цель мероприятия – не только спортивный интерес, но также знакомство с общественными организациями, работающими в Центре.

В заключение Месяца молодежи, 26 августа в 18 часов, ди-джеи из проекта "The Young Motion" приглашают всех весело провести время и потанцевать под открытым небом парка Дубровина. В программе – дискотека и конкурсы от Молодежной думы Даугавпилса и подарки!