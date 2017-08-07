В прямом эфире Latvijas Radio 1 мэр Латгальского города Виляка - Сергей Максимов, представляющий Латгальскую партию, заявил, что художественный центр им. Марка Ротко в Даугавпилсе посещает миллион человек, приукрасив действительность в 10 раз.

В программе Юриса Сауканса "Latgolys stunde", обсуждая проекты Латгальского региона, Сергей Максимов сказал, что в процессе реализации таких проектов как GORS в Резекне и Центр Марка Ротко в Даугавпилсе никто не верил в успех этих амбициозных планов.



- Никто не верил, что центр Ротко будет посещать миллион человек, - сказал мэр Виляки.



Как часто бывает г-н Максимов в Даугавпилсе, чтобы оперировать такими цифрами - неизвестно, однако официальные данные говорят о том, что число посещений центра искусств Ротко составляет около 110-120 тысяч человек в год. Особой популярностью центр Ротко пользуется в такие акции как "Ночь музеев", когда вход в художественный центр свободный.



Случайно ли ошибся мэр Виляки в своих подсчетах, или этот факт преувеличения данных в 10 раз являлся заискиванием перед Ритой Строде, которая также была гостем программы - вопрос открытый. В то же время, истории преувеличений и приукрашиваний со стороны политиков - дело обычное. Видимое, смотреть на реальность через призму розовых очков - неотъемлемое свойство многих политических деятелей не только Даугавпилса и Латгалии, но зачастую и страны в целом.



Напомним, отношение к центру Ротко до сих пор среди горожан остается неоднозначным. Вопреки мировой популярности Марка Ротко, картины которого уходят с аукционов за баснословные деньги, даугавпилчане относятся к его искусству весьма спокойно, предпочитая посещению галереи, неторопливые прогулки по крепости, которая с появлением центра действительно преобразилась.