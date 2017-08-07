С 2018 года будут публично доступны сведения о работодателях, которые платят работникам минимальную зарплату или меньше, а также о компаниях, которые не подали декларации. Это предусмотрено поправками к закону "О налогах и пошлинах", - сообщает Dienas Bizness.

Хотя предприниматели это нововведение в целом воспринимают положительно, остается вопрос о целесообразности использования этой информации.



Министр финансов Дана Рейзнице-Озола отмечает, что в первую очередь поправки нацелены на группу риска, которая платит зарплаты "в конвертах". Также подобная информация будет полезна для изучения потенциальных деловых партнеров.



Также публичной станут известны предприятия, не подавшие налоговые отчеты.



Добавим, что скорее всего, в списках плательщиков "минималки" и меньше, окажется много фирм Латгалии. В нашем регионе самые маленькие зарплаты в стране, к тому же плату в конвертах все еще продолжают выплачивать. Предприниматели таким образом пытаются дать фирме возможность существовать и дальше, а работники готовы на любые условия в регионе, где работу найти крайне сложно.