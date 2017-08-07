Почти 25 лет растит латгальских племенных рысаков в своем хозяйстве Rudo kumeļu pauguri в Резекненском крае, у берегов озера Разна, семья Сташулей. Они – одни из немногих, кто разводит и поддерживает местную породу лошадей. Этой весной у хозяев сгорел дом, но главное для них – кони, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

На конеферме по-прежнему принимают туристов, устраивают выездки и соревнования, а параллельно восстанавливают хозяйство после разрушительного пожара. К своим лошадкам Елена Сташуль и ее дочь Кристина теперь ездят на небольшом грузовике, в котором с ними отправились туда и радиожурналисты.





Кристина рассказала, что на своих 24 гектарах семья вот уже 25 лет выполняет избранную миссию: сохранять и продолжать породу латгальских рысаков, выведенную в стране во времена Первой республики:



«У нас всего 14 пород лошадей, но 80% из них – латгальские рысаки. Они у нас самые главные, самые любимые. Остальных у нас – по одному коню, чтобы люди могли посмотреть, какие они, чтоб узнали, чем отличаются, в каких странах живут».



Лошадей в хозяйстве насчитывается свыше 40.



Минувшей весной, 19 марта, случилось несчастье: на конеферме, где помимо лошадей были также козы, коровы, домашняя птица, сгорел дотла жилой дом со всем добром и с многим оборудованием для выставок и конских состязаний. Животных всех удалось спасти, и пламя, к счастью, не охватило стоящие рядом конюшню и хлев.



Но жизнь на «Холмах гнедых жеребят» (так переводится с латышского название хутора) сильно изменилась, говорит Кристина Сташуль:



«Раньше всё было на месте и мы тут же жили, хозяйничали. Теперь живут в совершенно другом месте, езда туда-сюда отнимает много времени. И мы переживаем, что наша живность будет меньше присмотрена».



Елена показала подворье с торчащей после пожара печной трубой. Она тоже тяжело пеерживает потерю дома, но говорит, что благодарна окружающим за помощь.



«Благодаря людям мы пережили этот ужасный затянувшийся период зимовки. Зима была дождливая, многие лошади хворали. Они же как люди, тоже могут депрессией заболеть, потому что ведь и животным хочется на солнышко, на травке попастись. И это лето – тоже время сложное. Мы сейчас своими силами заготовили только 670 рулонов сена – но чтобы перезимовать, нужно 1,5 тысячи», – говорит старшая хозяйка.



Необходимость семье и работникам работать посменно, чтобы не бросать коней без присмотра, тоже давалась тяжело, поэтому подлинным благодеянием стал подаренный им вагончик-бытовка. Он установлен на холме, откуда открывается хороший обзор – почти всё просторное пастбище просматривается.



«Мы своих лошадей одних не оставляем – с животными всякое может приключиться. У нас тут Национальный парк «Разна», и косули дергают наших пастухов, и случается, что коровы забредут или кони. А то какой-нибудь жеребчик цепь оборвет или у кобылы роды начнутся. Для того нам тот вагончик и нужен», - поясняет Кристина.



Поддержка соседей очень много дала восстанавливающемуся после пожара хозяйству, но все-таки, по мнению хозяек конефермы, государство могло бы тоже больше участвовать в содержании местной породы лошадей, ведь латгальский рысак – это национальное достояние.



Член правления Ассоциации коннозаводчиков Гунтис Розитис пояснил Latvijas radio, что на поддержку из госказны хозяйство может надеяться, но оно должно тщательно вести племенную работу. По словам Розитиса, в ближайшие пару недель на конеферму к Сташулям явится комиссия:



«Мы должны у всех тех коней взять образцы ДНК, провести сертификацию жеребцов, которых они там считают латгальскими рысаками, произвести весь учет, регистрацию. Этот табун нужно оценить – потому что на коневодство предусмотрена государственная поддержка».



Поэтому владелицы сгоревшего хутора о сворачивании своего бизнеса даже не помышляют. Вот разве что ради восстановления жилого дома допускают возможность продать или обменять несколько взрослых лошадей и жеребят.







