В редакцию портала Nasha.lv обратилась инициативная группа родителей, чьи дети были отправлены на летние заработки в гостиницы Греции и на Кипр через туристическую фирму Mandarin travel. Заплатив не малые деньги, даугавпилсская молодежь столкнулась с рядом проблем. Родителям, оплатив все услуги фирме заранее, пришлось оплачивать детям перелет домой задолго до окончания договоров, потому как условия работы были далеки от обещанных.

Ввиду того, что руководство фирмы «Mandarin travel» не идет на контакт с родителями, инициативная группа была вынуждена обратиться в СМИ. Скорее всего дело обманутых родителей и их детей будет решаться в суде, а пока инициативная группа сочла своей обязанностью предупредить всех горожан о том, как уберечь себя и своих детей от нерадивых предпринимателей.



Портал Nasha.lv приводит письмо целиком без коррекций.

- Как сказал Остап Бендер, «существует 400 относительно честных способов отъема денег у населения». И этим активно пользуются некоторые наши городские предприниматели. Хотелось бы поделиться впечатлениями после общения с названной выше фирмой, а выводы сделайте сами...



Фирма «Mandarin travel» занимается, казалось бы, хорошим делом - помогает нашей молодежи заработать летом. Помощь, как и положено предпринимателям, не безвозмездная. За все про все они берут «всего» 300€. Сущие мелочи, если учесть обещанные перспективы и то, что больше, по словам г-на Евгения Варанкина, никаких затрат не потребуется. Фирма оплачивает перелет, снимает мерки одежды и обуви (т.е. на месте должна быть выдана форма и обувь нужного размера), обещает (именно обещает) зарплату в пределах 600-700€ + чаевые 200-500€, полный пансион с трехразовым питанием, пяти-шестидневную рабочую неделю с 8-часовым рабочим днем. Просто великолепно!



Что же мы имеем в итоге? Дополнительные расходы на трансфер в аэропорт - 14€. Дорога продолжительностью 16 часов с пересадкой в Стамбуле (билеты заказаны через Россию - понятно, что главный момент - цена). Хотя AirBaltic предлагает прямой рейс. Проживание в апартаментах (здесь претензий нет - новые), но нет ни посуды, ни средств для уборки и стирки (а это важный момент, т.к. стирка личных вещей стоит для сотрудников 8€), за использование кондиционера надо платить (за 2 дня с парней взяли 30€). Интересно, что в телефонном разговоре г-н Варанкин случайно оговорился, что нам еще повезло - одну группу молодых людей поселили в подвал с плесенью на стенах. Еда неплохая; правда, чтобы поесть, надо на автобусе ехать в гостиницу, т.к. апартаменты в деревушке, а не при гостинице. Форму (напомню, что специально снимались мерки, наверное, чтобы лишний раз пустить пыль в глаза) было предложено выбрать из корзины, заполненной выстиранной неглаженой б/у формой. В договоре, подписанном в отделе кадров (кстати, г-н Варанкин сказал, что не надо подписывать никаких договоров с греками... Интересно,, а на основании какого документа тогда работать?), указана 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем. Договор греками трактуется весьма вольно: работать будешь 6 дней, а в договоре мы сейчас зачеркнем и напишем 6, рабочий же день длится до 10 часов. О сверхурочных речь не идет. Более того, в договоре даже не оговаривается зарплата 480€ (вспомните, что было обещано), все только на словах. Чаевые в руки наших детей не попадают - их надо отдавать менеджеру, который, якобы, потом разделит их на всех.



Все эти претензии были высказаны г-ну Варанкину. Но, как человек опытный в работе с клиентами, любую претензию он отклонял, т.к., якобы, «все оговаривалось и прописано в договоре» . Договор - «Филькина грамота», составленная на русском языке (куда смотрит Valodas inspekcija?), с описанием требований к клиенту, но ни одного слова об обязательствах фирмы. Что в общем то понятно - 300€ просто положены в карман, так как предоставленная квитанция – это фикция (куда смотрит Valsts ieņēmumu dienests?).



Ну, а в договоре с гостиницей фирма «Mandarin travel» вообще не фигурирует. Договор трехсторонний: между гостиницей, работником и - ВНИМАНИЕ!!!, Latvijas Tūrisma Aģentūra в лице Ксении Клепиковой. Кстати, все, кто приехал на работу - студенты туристического бизнеса, находящиеся на практике.



Г-н Варанкин, собрав деньги, на прошлой неделе отбыл на Кипр и все дальнейшие переговоры поручил вести другим сотрудникам фирмы. Но после фразы девушки-сотрудницы: «Забудьте все, что говорил Евгений!» складывается впечатление, что либо один, либо другая вообще не владеют ситуацией. В пятницу она пообещала, что они будут вести переговоры с греками о внесении изменений в договор. До сих пор ничего не поменялось.



ВЫВОД хотелось бы, чтобы вы сделали сами: фирма собрала по 314€ (нигде не учтённых), примерно по 100€ потратила на билеты ( в одну сторону, т.к. назад дорогу должны оплатить греки) и отправила в Грецию 28 человек (и это только 12 июня - были группы ранее и планируются позднее)...



Ну, а в отношении себя опять же процитирую товарища Бендера : «С деньгами нужно расставаться легко, без стонов...»