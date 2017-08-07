С 2018/19 учебного года все все ответы на централизованные экзамены в школах можно будет писать только на латышском языке, а год спустя эта норма распространится и на экзамены по окончании основной школы – такое предложение Министерства образования и науки (МОН) сегодня рассматривается на заседании правительственного комитета, сообщает NRA.

До сих пор учащиеся могли выбирать, на каком языке писать ответы. Переход экзаменов полностью на латышский язык поддерживают руководители ответственных за образование учреждений, однако они сдержанно относятся к введению этой практике в основной школе.



Сейчас стандарт образования предусматривает, что в средних школах нацменьшинств не меньше 60% объема занятий должны проводиться на латышском языке и не более 40% - на языках нацменьшинств.



В свою очередь в основной школе применяются разные модели изучения государственного языка, поэтому и процентное отношение отличается от школы к школе.



Материалы экзаменов в средних школах готовятся только на латышском языке, однако до сих пор у учащихся есть возможность выбирать, на каком языке они будут отвечать на экзамене – латышском или русском. В свою очередь выпускники 9-х классов могут выбрать и язык экзаменационного материала.



Уже с 2008/09 учебного года, когда была введена эта практика, 60% сдающих экзамены в школах нацменьшинств выбирали латышский язык, 40% - русский. И с каждым годом эта пропорция меняется в пользу латышского языка. Уже в 2015/16 учебном году на латышском языке отвечали 85% сдающих экзамены в школах нацменьшинств.



С учетом этой тенденции министерство предлагает изменить правила и впредь больше не давать возможность выбора языка экзамена. Также предлагается, что проведение экзамена (все пояснения) тоже будет только на латышском языке.



Однако в МОН отмечают, что с одной стороны «представители общества, в том числе и руководители образовательных учреждений, в целом поддерживают использование латышского языка в сфере образования», но с другой стороны в самоуправлениях, где много школ нацменьшинств, на возможные изменения смотрят с опаской. В отношении средних школ возражений у них не возникает, однако с основной школой – наоборот.



К примеру, руководитель Управления образования Резекненского краяВилис Декснис думает, что к выпускникам 9-х классов рано применять такие требования. Там, по его мнению, нужен переходный период хотя бы в 5 лет. Что же касается средней школы, то там можно вообще перейти на латышский язык обучения, сделав больше часов русского или другого языка нацменьшинств.



Также Декснис рекомендует оставить преподавание на русском языке в профтехучилищах, куда нередко идут учащиеся со слабыми результатами по многим предметам.



Также и представитель Управления образования Даугавпилса Лидия Павлински отметила, что некоторые выпускники основных школ, хоть и хорошо понимают латышский, однако говорить и отвечать, особенно с использованием терминологии, им будет затруднительно. Она тоже считает, что для перевода экзаменов на латышский в основных школах нужен более длинный переходный период, иначе учащиеся будут испытывать дополнительный стресс на экзаменах, а это может снизить результат.