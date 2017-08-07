Даугавпилчане, имеющие жилищные проблемы, с нетерпением ждут, когда же начнутся ремонты квартир в доме на ул. Гайсмас, 7 в микрорайоне Ругели. Именно там самоуправление пообещало предоставить квартиры очередникам и приезжающим в город специалистам.

Как пояснил в передаче "Диалог с городом" на радио "Алиса+" первый вице-мэр Рихард Эйгим, по данному дому создана рабочая группа, которая 3 недели изучала ситуацию. Примерно к концу сентября должны быть готовы результаты экспертизы по зданию. Соответственно, ремонт и приведение в надлежащий вид квартир может начаться в мае следующего года.



Ожидается, что самоуправление сможет предоставить нуждающимся жителям более 100 квартир, что поможет сократить очередь на муниципальное жилье.