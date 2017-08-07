Даугавпилчане, имеющие жилищные проблемы, с нетерпением ждут, когда же начнутся ремонты квартир в доме на ул. Гайсмас, 7 в микрорайоне Ругели. Именно там самоуправление пообещало предоставить квартиры очередникам и приезжающим в город специалистам.
Как пояснил в передаче "Диалог с городом" на радио "Алиса+" первый вице-мэр Рихард Эйгим, по данному дому создана рабочая группа, которая 3 недели изучала ситуацию. Примерно к концу сентября должны быть готовы результаты экспертизы по зданию. Соответственно, ремонт и приведение в надлежащий вид квартир может начаться в мае следующего года.
Ожидается, что самоуправление сможет предоставить нуждающимся жителям более 100 квартир, что поможет сократить очередь на муниципальное жилье.
Ожидается, что самоуправление сможет предоставить нуждающимся жителям более 100 квартир, что поможет сократить очередь на муниципальное жилье.
И это всё за счёт нормальных горожан.
Спасибо думским идиотам о заботе о налогоплательшиках.