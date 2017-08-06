Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 26 погибших от африканской чумы свиней (АЧС) кабанов, болезнь впервые затронула Ницгалскую волость, свидетельствует информация ПВС.

В Ницгалской волости Даугавпилсского края АЧС выявлена у одного кабана.



С начала года в популяции кабанов АЧС констатирована у 829 животных в 178 волостях 71 края.



Впервые болезнь обнаружена в Латвии в июне 2014 года.