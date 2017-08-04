Сегодня суд Видземского предместья г. Риги полностью оправдал даугавпилчанина Артема Скрипника, обвинявшегося в участии в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. Прокурор требовала для подсудимого 15 лет лишения свободы. Но суд принял сторону защиты.

После полутора лет пребывания в Рижской центральной тюрьме Скрипник выйдет на свободу. Он имеет право на денежную компенсацию за отсиженный срок.



Адвокат Скрипника Имма Янсоне дала короткий комментарий СМИ:



— Все обвинение строилось исключительно на первоначальных, я бы сказала, мальчишеских показаниях Скрипника, —сказала адвокат. —Никаких доказательств вины в деле вообще не было. Осенью 2014 г. он получил тяжелое ранение в голову и в дальнейшем не мог принимать участие в боевых действиях. А статья в латвийском Уголовном законе, карающая за участие в вооруженных конфликтах за рубежом, вступила в силу только в начале 2015 года. Закон обратной силы не имеет, и я очень рада, что суд руководствовался этим важным принципом, — сказала адвокат.