3 августа вечером в Даугавпилсе на стадионе "Локомотив" прошла встреча руководства думы с руководством спидвейного клуба «Локомотив» и болельщиками, а также всеми неравнодушными жителями, кому близка проблема спидвея в нашем городе. Людей собралось немало. Во время встречи были выслушаны различные мнения и предложения.

Руководство города в лице Рихарда Эйгима, курирующего сферу спорта, в эфире радио «Алиса+» отметил, что встреча прошла доброжелательно, но главным вопросом была, конечно, судьба данного вида спорта в Даугавпилсе. Ни для кого не секрет, что клуб накопил долги, превышающие 250 000 евро, и для дальнейшего функционирования необходимы дополнительные средства.



Как сказал Рихард Эйгим, вопросом поиска средств стоит активно заниматься, т.к. в бюджете самоуправления свободных денег, которые можно было бы прямо сейчас направить на спидвей, нет. Обсуждалась ситуация с финансированием и в городе, и в самом клубе. Состоялся разговор и с Е. Хлопоком. В итоге было решено, что он, как человек опытный и неравнодушный к спорту, возглавит инициативную группу, которая вплотную займется проблемами клуба. Р. Эйгим пообещал держать горожан в курсе происходящего и уже на следующий передаче на радио рассказать о том, как идут дела и какая работа проделана.



- Мы приложим максимум усилий, чтобы совместно найти финансирование. В этом году Гордума свои обязательства выполнила на 100% - заложенные в бюджет 250 000 евро самоуправление уже выделило. Сегодня вопрос о помощи клубу будет обсуждаться на встрече с представителями LDZ Cargo. Хочу отметить, что спидвей в городе был, есть и будет, - сказал Рихард Эйгим.



Р. Эйгим также сообщил о том, что в этом году, как ему рассказали болельщики, развивается юниорская лига. Исходя из пожелания болельщиков и родителей, стоит ориентироваться на юниоров.



- Мы договорились, что в сентябре будут поданы документы руководством спидвейного клуба на бюджет - где-то в январе он будет утвержден. Какая это будет сумма, будет видно в январе, - добавил вице-мэр.



Что касается задолженности по зарплате гонщикам, то, по словам Р. Эйгима, она будет погашена тогда, когда будет найдено финансирование, а это около 65-70 тыс. евро.