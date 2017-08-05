Все первоклассники города к началу учебного года получат подарки. Как рассказал Рихард Эйгим, это уже традиция, и не важно, какой пост и должность он занимает и чем занимается - дети подарки получают в любом случае.

Р. Эйгим поделился со слушателями радио "Алиса+" подробностями сбора презентов детям, которые еще только начнут учебу в школе и впервые сядут за школьные парты. "Мне очень помогает моя супруга. Спасибо ей за это огромное. Почти 90% подарков для первоклашек комплектует она, а я так - помогаю".



Отметим, что Рихард Эйгим каждый год старается преподнести презенты детям - нужные и полезные вещи, которые могут пригодиться в учебе, за что родители ему очень благодарны.