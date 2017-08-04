Перекресток улиц Лиепаяс и 18 Новембра в Даугавпилсе уже приобрел у пешеходов дурную славу. Именно там, на одном из самых оживленных участков дороги отсутствует пешеходный переход, зато с завидной регулярностью присутствуют полицейские, штрафующие пешеходов направо и налево.

Отметим, что данный перекресток пересекают жители Новостройки спешащие на рынок и в магазины на Коржике, а также клиенты Даугавпилсского ПЖКХ. Движение через улицу достаточно интенсивное, однако несмотря на многочисленные жалобы жителей, прежняя власть так ничего и не сделала (пешеходы продолжают получать штрафы вместо долгожданной "зебры" на дороге). Попросили горожане решить проблему и новый созыв думы. Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Как рассказал первый вице-мэр Рихард Эйгим в эфире радио "Алиса+", этим вопросом уже активно занимаются, и к 1 сентября пешеходный переход на данном перекрестке оборудован будет. Потерпеть осталось совсем чуть-чуть...