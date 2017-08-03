На заседании Комитета по вопросам имущества депутаты одобрили и передали на рассмотрение думы вопрос об участии самоуправления в аукционе недвижимости. Город планирует приобрести базу предприятия Latvenergo на ул. Нометню, 159 недалеко от Ругельского котлована.

По словам депутата думы М. Лавренова, данная база находится в хорошем состоянии и могла бы быть переоборудована в гостиницу для приезжих спортсменов. В будущем вокруг нее мог бы вырасти целый спортивный комплекс, и близость водоема была бы очень кстати.



Аукцион пройдет 10 августа. Кадастровая цена базы составляет 230 000 евро, ранее ее оценивали в 160 000 евро.