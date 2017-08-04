3 августа члены Комитета по развитию Даугавпилсской Думы выслушали сообщение заместителя руководителя Управления Коммунального хозяйства Артура Джериньша о снижении объемов строительных работ по проекту «Строительство Стропского променада и благоустройство пляжа в Даугавпилсе»

Как объяснили депутатам, снижение объемов связано с приостановкой разрешения на строительство и некачественным строительным проектом.

Ранее были запланированы работы на участке в 2655 метров. В связи с возникшей ситуацией предложено закончить работы на участке длинной в 950 метров от больницы в сторону озера Стропы, а остальные работы приостановить.

Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Валерий Кононов поручил Стройуправе и УКХ разработать пояснения и все возможные варианты окончания ранее запланированных работ.