3 августа на заседании Комитета по имуществу депутатам Даугавпилсской Думы презентовали заключение визуального обследования жилого дома на улице Гайсмас, 7.
Для того, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию здания в нем необходимо:
- исследовать констатированные деформации несущих конструкций, оценить надежность элементов усиления;
- восстановить наружную поверхность бетонных блоков фундамента;
- провести ремонт отделки фасада;
- провести ремонт кровли и жестяных конструкций;
- провести очистку внутренней системы отвода ливневых вод;
- провести ремонт ограждения крыши;
- восстановить внутреннюю отделку здания;
- восстановить внутридомовые сети;
- восстановить лифтовое хозяйство здания.
Депутаты приняли решение о заказе технической экспертизы и разработке технической документации, необходимой для строительных работ.
- восстановить наружную поверхность бетонных блоков фундамента;
- провести ремонт отделки фасада;
- провести ремонт кровли и жестяных конструкций;
- провести очистку внутренней системы отвода ливневых вод;
- провести ремонт ограждения крыши;
- восстановить внутреннюю отделку здания;
- восстановить внутридомовые сети;
- восстановить лифтовое хозяйство здания.
Депутаты приняли решение о заказе технической экспертизы и разработке технической документации, необходимой для строительных работ.