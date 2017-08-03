3 августа на заседании Комитета по развитию депутаты Даугавпилсской думы рассмотрели проект решения «О необходимости разработки технического проекта для озера Губище». Депутаты были ознакомлены с результатами исследования, проведенного по заказу Управления коммунального хозяйства, об изменениях уровня воды озера в результате работ по очистке его дна. Исследование проводили SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs” и SIA “GeoExpert”.

По результатам обмеление вызвано уходом грунтовых вод. Сейчас уровень воды остается неизменным. В случае его повышения вода моментально уходит через песчаные берега.



Исследователи отмечают, что в целях улучшения ситуации берег и, возможно, часть дна водоема следует покрыть гидроизолирующим материалом. В результате – не зависимо от погодных условий уровень воды в озере должен стабилизироваться.



Депутаты приняли решение поддержать разработку технического проекта для данных работ. Вопрос также обсудят на Комиссии по городской среде и строительству.