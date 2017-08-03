3 августа в эфир радиостанции Alise Plus вышла очередная программа "Игры Престолов". Во втором сезоне ведущие в студии - Александр Комаров, Александр Гришаков и Виктор Янцевич - обсуждают актуальные темы и разбираются в последствиях работы прошлого созыва Даугавпилсской думы.

1. Привет из прошлого. Руководство города разбирается с историей пропажи документов по закупочным процедурам.



2. Прожекты Лачплесиса. Городскому бюджету непродуманные планы прошлой думы обходятся слишком дорого.



3. А счастье было так возможно... Вся правда об аэропорте.



4. Приоритеты Даугавпилсской думы. Активные действия руководства по обеспечению горожан социальным жильем.



5. Подозрительные исследования в Даугавпилсе.



6. Спортивная инфраструктура города. Удручающая реальность спортсменов Даугавпилса.



7. Попытка трудоустройства. Вместо 1000 рабочих мест - одно для себя. Как Петерис Дзалбе решает вопрос безработицы.





Это и много другое слушайте в программе "Игры Престолов" от 3 августа.