25 июля руководство Даугавпилсской городской думы подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта фонда Европейского Союза «Повышение энергоэффективности в Даугавпилсском городском учреждении дошкольного образования №5 по улице Става, 41 в Даугавпилсе».

Основываясь на Правила №152 Кабинета министров от 8 марта 2016 года о реализации программы по специфической цели поддержки № 4.2.2., работы по реновации здания 5-го детсада проводятся уже с начала этого года. Строительные работы ведёт генподрядчик ООО «Vanpro» (ответственный руководитель строительных работ Андрей Сергеев).



К сегодняшнему дню проделаны следующие работы: проведено утепление и отделка цоколя здания; практически завершено утепление и отделка всего фасада; утеплена крыша; устроены новые системы отопления, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации; обновлены водопроводные, канализационные и электрические сети; переоснащены санитарные узлы; во многих внутренних помещениях проведены косметические ремонты. На данный момент обновляется кухонный блок (как дополнительные работы вне проекта ЕС), перестраиваются входные узлы в здание, а также монтируются эвакуационные двери и лестницы. Отдельные виды работ напрямую не связаны с энергоэффективностью, однако, не выполнив их, было бы невозможно сдать обновлённое здание сада в эксплуатацию.



Целью проведения этих работ является снижение потребляемой тепловой и электроэнергии зданием садика. Согласно техническому проекту, который разработала фирма из Валмиеры ООО «Wonderfull», экономия должна достичь 40-45%. Кроме того, будет значительно улучшен визуальный облик здания садика, что добавит ярких акцентов в общий ландшафт микрорайона. Строительные работы по договору с генподрядчиком должны быть завершены до 8 октября 2017 года. В свою очередь срок выполнения всех проектных мероприятий составляет 18 месяцев после подписания соглашения, в данном случае – до 25 января 2019 года.



Технический и авторский надзор за проведением строительных работ осуществляют специалисты ООО «Inri».



Общие расходы проекта составляют 826159 евро, из них поддерживаемые издержки: 653778 евро, неподдерживаемые издержки: 172381 евро. Софинансирование Европейского фонда регионального развития обеспечит 85% от поддерживаемых расходов. Дотация государственного бюджета самоуправлению составит 4,5% от поддерживаемых расходов. Таким образом, финансирование проекта Даугавпилсским самоуправлением покроет 10,5% от поддерживаемых расходов, а также неподдерживаемые издержки в полном объёме.