25 июля руководство Даугавпилсской городской думы подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта фонда Европейского Союза «Повышение энергоэффективности в Даугавпилсском городском учреждении дошкольного образования №3 по улице Райполес, 8 в Даугавпилсе».

Основываясь на Правила №152 Кабинета министров от 8 марта 2016 года о реализации программы по специфической цели поддержки № 4.2.2., работы по реновации здания 3-го детсада проводятся уже с марта этого года. Строительные работы ведёт генподрядчик ООО «Belmast Būve» (ответственный руководитель строительных работ Алексей Турченко).



К сегодняшнему дню проведены следующие работы: проведено утепление и отделка цоколя и фасада 1-го корпуса здания; утеплена крыша; устроены новые системы отопления, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации; обновлены водопроводные, канализационные и электрические сети; переоснащены санитарные узлы; во многих внутренних помещениях проведены косметические ремонты. Продолжается монтаж новых ПВХ окон, утепление цоколя 2-го корпуса. Отдельные виды работ напрямую не связаны с энергоэффективностью, однако, не выполнив их, невозможно сдать обновлённое здание сада в эксплуатацию.



Целью проведения этих работ является снижение потребляемой тепловой и электроэнергии зданием садика. Согласно техническому проекту, который разработала фирма из Риги ООО «Baltex Group», экономия должна достичь 45-48%. Кроме того, будет значительно улучшен визуальный облик здания садика, что добавит ярких акцентов в общий ландшафт микрорайона Новый Форштадт. Строительные работы по договору с генподрядчиком должны быть завершены до 1 декабря 2017 года. В свою очередь срок выполнения всех проектных мероприятий составляет 18 месяцев после подписания соглашения, в данном случае – до 25 января 2019 года.



Технический надзор за проведением строительных работ осуществляют специалисты ООО «Inri», а авторский надзор осуществляет ООО «Baltex Group».



Общие расходы проекта составляют 1097301 евро, из них поддерживаемые издержки: 718366 евро, неподдерживаемые издержки: 378935 евро. Софинансирование Европейского фонда регионального развития обеспечит 85% от поддерживаемых расходов. Дотация государственного бюджета самоуправлению составит 4,5% от поддерживаемых расходов. Таким образом, финансирование проекта Даугавпилсским самоуправлением покроет 10,5% от поддерживаемых расходов, а также неподдерживаемые издержки в полном объёме.