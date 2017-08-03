Сегодня:
Четверг,
3 августа 2017 г.
+20
°
Погода в Даугавпилсе
Gismeteo
Именины:
Augusts, Иван, Семен, Онуфрий
Авторизация
Поиск
НОВОСТИ
БЛОГИ
КАТАЛОГ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт
ГОРОСКОП
РЕКЛАМА
меню
Новости
В ДАУГАВПИЛСЕ
Рихард Эйгим в программе "Наши в городе"
(5)
03.08.2017 09:19 | Автор: nasha.lv/gorod.lv
Фото: youtube
Первый вице-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим стал гостем программы "Наши в городе". В интервью Р.Эйгим рассказал о жизни, бизнесе, политике, о своем отношении к прошлому и видении будущего.
Поделись с друзьями:
Оцените статью:
6
0
loading...
Комментарии
(0-10/5)
Юля
03.08.2017 09:37
7
2
Красивое место. Приятно, что интервью выездное, а не стандартно-типовое. У Рихарда, конечно, очень красивый парк. В плане благоустройства он молодец.
Ответить
Гость
03.08.2017 09:46
8
0
Что-то мне кажется, что Эйгим в своих словах лукавит. Или заигрывает. Все помнят их взаимную неприязнь со Строде, а теперь вдруг на тебе - хвалебные речи. Политика - нечистое дело. Все у них там так быстро меняется, что диву иногда даешься.
Ответить
Jan
03.08.2017 09:54
1
5
Pro Lacplesisa voobsche cinizm. Bitj svergnutim, raskopatj stoljko informacii po povodu vzjatok i sgovorov, tak ego hajatj, chtobi potom skazatj, chto vsjo zabil, prostil i gotov chutj li ne druzhitj. Bred kakoj-to. Da etogo Lacplesis gnatj nado bilo voobsche iz goroda, a tut uzhe i vstrechi i peregovori.
Ответить
горожане
03.08.2017 09:58
5
7
Ни слова правды в баснях этого нет!
Он прорвался к власти в городе что-бы тупо грести средства города для восстановления СВОЕГО ЛИЧНОГО, сильно пошатнувшегося состояния!
Стыдно, когда городом "правят" вот такие косноязычные депутаны! Чем быстрее город стряхнет с себя это недоразумение - тем лучше!!!
Ответить
вопрос от парикмахера
03.08.2017 11:46
0
0
лысый отжигает.....
Ответить
Добавить комментарий
Войти:
Ваше имя:
Цитирование:
Комментарий:
Фото:
Ссылка на видео (Youtube,Vimeo):
Читайте также
Больше новостей
АУДИО
Игры Престолов: Очередное уголовное дело в команде прошлой думы
(1)
В Даугавпилсской думе наградили победителей и призёров Латвийской олимпиады
Пенсии: в среднем хорошо всем
Социальная служба призывает горожан становиться ассистентами людей с инвалидностью
Обязанности руководителя Муниципальной полиции будет исполнять К.Кикутс
(15)
В этом году Межциемс еще продолжит "благоухать"
(6)
Новое в блогах
Лиза
Случай в магазине, или зло порождает зло
(14)
Jonas
The end: Спекуляции вокруг аэропорта заканчиваются
(11)
Barmaley
Нет участи печальнее на свете, чем должности терять при муниципалитете
(15)
**zena**
Освободим транспорт от пенсионеров в часы пик
(116)
НОВОСТИ ALISE PLUS TV
nasha.lv
©
www.nasha.lv 2004 - 2017
Cделано в Esteriol studio
НОВОСТИ
БЛОГИ
КАТАЛОГ
ВИДЕО
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГОРОСКОП
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
БЛОГИ
КАТАЛОГ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт
ГОРОСКОП
РЕКЛАМА
Top
Он прорвался к власти в городе что-бы тупо грести средства города для восстановления СВОЕГО ЛИЧНОГО, сильно пошатнувшегося состояния!
Стыдно, когда городом "правят" вот такие косноязычные депутаны! Чем быстрее город стряхнет с себя это недоразумение - тем лучше!!!