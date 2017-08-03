Уже вторую неделю идет дополнительный набор в несколько латвийских университетов и региональных высших школ. В этом году им снова не удалось выполнить план по приему абитуриентов на ряд программ – причем и на платные места, и на бюджетные, сообщает Latvijas radio.

В целом в этом учебном году вузам выделено из госбюджета свыше 30 млн евро, и это означает, что за госсчет смогут учиться 23 400 студентов. Но число выпускников средних школ продолжает сокращаться, и вузам все труднее привлечь абитуриентов.



Больше всего бюджетных мест – у Рижского технического университета (РТУ), свыше 6000. Молодежь поступает туда охотно, но все еще есть и платные, и бюджетные свободные места.



Латвийскому университету (ЛУ), в которому с сентября после бурных баталий все-таки присоединяется Рижская академия педагогики и образования, государством присвоено свыше 5000 бюджетных мест. Тем не менее, объявлен дополнительный набор на 36 бакалаврских программ и 41 магистерскую.



«Это больше половины программ. На многих доступны и бюджетные места. Но не на всех программах дополнительный набор ведется. Независимо от того, закончат ли в этом году среднюю школу 10 тысяч учеников или 9,5 тысячи – это не повлияет на то, смогут ли учиться на политологов 90 человек или 84», – комментирует ситуацию проректор ЛУ Янис Икстенс.



И в университете им. П. Страдиня (3000 бюджетных мест), и в Сельскохозяйственной академии (2600 мест) сейчас ведется дополнительный набор. Трудности в привлечении абитуриентов испытывают и региональные высшие школы.



По словам старшего эксперта Минобразования Яниса Пайдерса, министерство бюджетные места распределяет так, чтобы «заманить» побольше выпускников школ на программы точных и естественных наук. А на социальные и гуманитарные направления финансирование сокращается.



Так, из 16 046 бюджетных мест в вузах, которые находятся под управлением МОН, свыше половины, 8563, приходится на естественно-научные программы. На эти цели выделено финансирование в размере 26 млн евро, говорит Пайдерс. На социальные же науки с их 2384 местами выделено 4,7 миллиона, а гуманитарные, где предусмотрено менее 2000 мест – 4,8 млн евро.



Дополнительный набор в вузы состоится до конца лета. Характерно, что даже на крайне востребованных обычно программах в популярных, таких как правоведение в Латвийском университете, есть свободные места. Для вузов дополнительный набор позволяет привлечь на такие программы больше студентов-«платников».