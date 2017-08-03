В связи с референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза или так называемого Brexit в Королевстве все чаще наблюдаются случаи отрицательного отношения к иммигрантам, в том числе из Латвии. Об этом пишет nra.lv.

Это подтвердил некий латвиец, позвонивший в эфир британской радиостанции LBD. Он рассказал, что после голосования по Brexit ощущает отрицательное отношение к себе со стороны окружающих. Его жена литовка также ощущает недовольство со стороны соседей, рассказал мужчина.



В результате балтийская пара приняла решение переехать на постоянное место жительства в другое место. При этом мужчина из Латвии прожил в Великобритании 12 лет, отмечает NRA. По его словам, возвращаться на родину он не собирается.





Напомним, сразу после прошедшего в Великобритании референдума по вопросу дальнейшего членства страны в Евросоюзе живущие там латвийцы отметили, что им приходится сталкиваться с враждебным отношением, а некоторые даже сообщают, что настолько враждебного отношения они до этого не испытывали.



23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум по вопросу выхода из Евросоюза. С минимальным перевесом победу одержали сторонники отказа от членства в ЕС. За это решение проголосовали 51,9% избирателей.