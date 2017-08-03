В Даугавпилсской думе разрабатывают план создания муниципальных аптек.

«Жители города уже давно жалуются, что в некоторых микрорайонах Даугавпилса аптек нет: Северный городок, Гаёк, Крыжи. Во многих же аптеках с выгодным месторасположением цены на лекарства очень высокие. Правила КМ определяют ряд ограничений для создания муниципальных аптек, в том числе возможное количество аптек на имеющееся количество человек. Даугавпилс эту квоту восполнил сполна. Однако самоуправление может инициировать вопрос о перераспределении аптек и создания муниципальных аптек. В Латвии годами создавались условия для монополии в данном сегменте рынка. Однако, несмотря на это в Латвии сейчас работают 3 муниципальные аптеки. Мы уже проанализировали договор с аптекой, работающей в ДРБ, и готовы идти дальше», - сообщило руководство города.



Следующий шаг, который самоуправление сделает для создания муниципальных аптек, - обратится в Министерство здравоохранение с просьбой дать пояснения, как самоуправление может перенести аптеки из центра, где наблюдается переполнение, в микрорайоны, где их нет.

В случае, если Zāļu valsts aģentūra, занимающаяся лицензированием аптек, не даст разрешение на перенос, тогда, согласно правилам КМ, самоуправление получит право самостоятельно создать аптеки. Далее самоуправление обратится с прошением о выдаче лицензии на открытие аптеки. Предположительно, первая муниципальная аптека будет открыта на базе Даугавпилсской региональной больницы или поликлиники.

Если же самоуправление получит от Zāļu valsts aģentūra отказ о создании собственных муниципальных аптек, последует обращение в Конституционный суд с требованием оценить соответствующие правила КМ. Похожая практика была в Эстонии около 3 лет назад, когда в итоге решением суда было разрешено либерализировать рынок социальных аптек.