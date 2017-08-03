31 июля состоялась рабочая встреча сотрудников Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» с и.о. начальника Полиции самоуправления Даугавпилса Каспаром Кикутсом.

Руководители отделов , секторов и структурных подразделений Социальной службы обсудили с главой муниципальной полиции важные вопросы тесного сотрудничества двух учреждений самоуправления. Как отметила и.о. руководителя Социальной службы Нонна Якубовская, удалось наметить много конкретных дел, которые будут реализованы в ближайшее время. Это совместные рейды социальных работников и полицейских, комплекс превентивных мероприятий в работе с несовершеннолетними, возможность сотрудникам социальной службы , в случае необходимости, выезжать на срочные вызовы, консультации для населения, участие Полиции самоуправления в мотивационных программах для клиентов Социальной службы и многое другое. Будет заключен договор о сотрудничестве между Учреждением Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» и Полицией самоуправления, в котором будут отражены все аспекты совместной работы.