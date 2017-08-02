В Даугавпилсскую городскую думу поступил сигнал от жительницы микрорайона Гривы. Пенсионерка сообщила о том, что на Гриве проводится опрос пенсионеров. Женщина взволнована, потому что интервьюер заходила только в дома, где живут люди пенсионного возраста, задавала много вопросов об их биографии, условиях жизни. В конце разговора эта женщина оставляла подарочную карту, стоимостью в 3 евро.

У думы нет данных о том, чтобы официальные исследовательские центры проводили подобные исследования в Даугавпилсе. Также и Социальная служба подобный опрос на данный момент не проводит.

Если к вам домой приходит чужой человек, который хочет провести опрос или анкетирование, будьте бдительны! Интервьюер обязан предоставить документ, удостоверяющий личность и полномочие на проведение такого рода действия. Если этого не происходит, просите предоставить эти документы.

О ситуации информирована Муниципальная полиция.