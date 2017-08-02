Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что количество осадков сегодня, 2 августа, местами может достичь 15-30 миллиметров, порывы ветра составят 15-19 метров в секунду, возможен град.

Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью от 5 до 20 м/с.



Во многих регионах Латвии вновь пройдут грозовые ливни, но сильные грозы возможны только на востоке страны, в приграничных регионах Латгале, сообщают синоптики.