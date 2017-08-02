В Даугавпилсском кафедральном соборе Мартина Лютера будет выставлена монументальная, почти мистическая картина художника, праправнука И.Айвазовского Михаила Сагояна «Яблоко».

На холсте изображены более 450 знаковых личностей и 76 из 100 чудес света. В полной темноте на полотне проявляется ещё одни, совсем другой сюжет. Вместе с рамой размер картины составляет 9х6 метров. Она побывала в разных странах мира.

В соборе Мартина Лютера картина будет доступна к осмотру 2 августа в 21:00, когда все заинтересованные смогут встретиться с автором Михаилом Сагояном. Начиная с 3 августа увидеть полотно можно с 15:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00. Вход свободный.

Даугавпилсский кафедральный собор Мартина Лютера расположен на ул. 18 Новембра,66.

www.luterakatedrale.lv