В Даугавпилсском кафедральном соборе Мартина Лютера будет выставлена монументальная, почти мистическая картина художника, праправнука И.Айвазовского Михаила Сагояна «Яблоко».
На холсте изображены более 450 знаковых личностей и 76 из 100 чудес света. В полной темноте на полотне проявляется ещё одни, совсем другой сюжет. Вместе с рамой размер картины составляет 9х6 метров. Она побывала в разных странах мира.
В соборе Мартина Лютера картина будет доступна к осмотру 2 августа в 21:00, когда все заинтересованные смогут встретиться с автором Михаилом Сагояном. Начиная с 3 августа увидеть полотно можно с 15:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00. Вход свободный.
Даугавпилсский кафедральный собор Мартина Лютера расположен на ул. 18 Новембра,66.
www.luterakatedrale.lv
В соборе Мартина Лютера картина будет доступна к осмотру 2 августа в 21:00, когда все заинтересованные смогут встретиться с автором Михаилом Сагояном. Начиная с 3 августа увидеть полотно можно с 15:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00. Вход свободный.
Даугавпилсский кафедральный собор Мартина Лютера расположен на ул. 18 Новембра,66.
www.luterakatedrale.lv