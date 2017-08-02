Упорядочить систему расположения школ в Латвии нужно, но не всё в предложении Минобразования правильно, говорят представители самоуправлений. Они изучили критерии оценки, какой школе быть средней, а какую нужно реорганизовать или закрыть – и не согласны, сообщает LTV.

Министерство считает, что идеально распределить средние школы на территории Латвии можно, руководствуясь разработанными критериями. Это и качественные показатели – оценки на экзаменах, достижения учеников на олимпиадах и при поступлении в вузы, и количественные – минимальное число старшеклассников и параллельных классов в зависимости от местности (город или село).



Руководители краевых администраций согласны с одним: сеть школ следует улучшать, а качество обучения – повышать. Но вот с видением министерства о том, какой должна быть в идеале сеть школ, многие не согласны. Например, в Вецумниеки сейчас из четырех школ две отвечают критериям МОН, позволяющим претендовать на статус средних.



Главе Паргауйского самоуправления Хардию Венту многие элементы плана Минобразования тоже кажутся не до конца взвешенными. Например, сколько будет стоить каждому жителю то, что школа в конкретном месте больше не доступна?



Напомним, что ранее сообщалось также о том, что в Даугавпилсском крае изменения могут затронуть три школы, которые, вероятно, закроют. Как отметила тогда руководитель Управления образования Даугавпилсского края Ирена Булаша, самый большой минус самоуправления состоит в то, что оно находится рядом с большим городом (Даугавпилсом), потому что в случае закрытия школы в крае, большинство детей переходят не в ближайшую сельскую школу, а в городскую.



Что касается городских школ, то вице-мэр Ливия Янковска настроена отстаивать учебные учреждения и решения принимать только все тщательно взвесив и продумав.