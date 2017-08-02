31 июля около 2.00 видеокамеры Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировали драку у одного из городских мест отдыха. В ней участвовали 5-7 человек. Информация о драке была передана патрулю.

Один из участников побоев покинул место происшествия на такси, однако уехал не далеко. Полицейские вернули такси с пассажиром назад на место драки, где их уже ждали сотрудники муниципальной и государственной полиции.

Лицам, получившим в конфликте травмы, помощь оказали медики.