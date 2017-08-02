На Стропской трассе активного отдыха 29 июля прошли соревнования «Кубок Даугавпилса» в непривычном формате. Около 60 участников стартовали в комбинированной дисциплине, состоявшей из двух видов.

На начальном этапе спортсмены бежали кросс. Затем на лыжероллерах бежали вторую часть дистанции. В Даугавпилсе и в Латвии такой формат проходил впервые. Как рассказал один из организаторов соревнований Пётр Сардыко, что такая форма дуатлона – очень зрелищный вид. Аналогичные формы соревнований в межсезонье популярны среди лыжников и биатлонистов. Тенденции к такой форме соревнований в летний период появились за последние три года. Регулярно их проводят в Белоруссии, России, Скандинавии. У соседей в Эстонии также есть подобный старт. Правда, там вступают раздельно. Кросс утром, а вечером гандикап.



«У наших ребят сейчас иджёт плановая подготовка с 31 августа начался 12-дневный лагерь, 5-6 августа чемпионат Латвии по летнему биатлону в Цесисе, который будет отборочным стартом на кубок стран Балтии в Эстонии. Пол зимней программе – отобраться на юношеско-юниорский чемпионат мира, который пройдёт рядом в Отепя. У нас есть человек 5, которым реально отобраться в сборную», - рассказал П. Сардыко.



В классическом варианте этого дуатлона участники стартуют на лыжероллерах, но в Даугавпилсе нет лыжного стадиона, чтобы обеспечить безопасный коридор для стартующих. В итоге было решено изменить последовательность, что в принципе не испортило впечатления.



«Звездой» программы был мадонец Индулис Бикше – лучший лыжник Латвии, первый кто из страны выступал на многодневке «Tour de Ski» и смог завершить её. Индулис в итоге замкнул протокол финишировавший – 40-е место, но это по итогам 8 дней гонки, начинали которую 85 атлетов.



Индулис захватил инициативу с первого же круга кроссовой дистанции и первым прибежал в транзитную зону после 3 километров бега и в одиночестве отправился в 12-киломтеровый путь на лыжероллерах. Вторым с отставанием в одну минуты и 20 секунд был даугавпилчанин Кирилл Матюхин.



По дистанции И. Бикше сохранял своё лидерство. Кирилл, к сожаленью, не смог выдержать натиска литовца Яниуса Друсиса. Литовец накатил К. Матюхина на предпоследней горе, где-то за 4 километра до финиша. В таком порядке в итоге спортсмены разместились на пьедестале: 1 – И. Бикше (00:38,00), 2 – Я. Друсис (00:38,11), 3 – К. Матюхин (00:39,04).

В женском зачёте выиграла Наталья Ковалёва из Краславы – 00:32,14, 2 км (кросс) + 9 км (лыжероллеры).



Индулис Бикша поделился впечатлениями от трассы и гонки: «Трасса обманчива. Во время тренировки впечатление, что она равнинная. Но на самом деле она имеет много небольших подъёмов. Возможности для длинного проката, чтобы отдышаться, практически нет. Подъём вроде короткий, но он начинается сразу. С первых метров надо выкладываться.



В Латвии таких соревнований не было. Формат очень интересный. Зимой делаем скиатлон, но это не много не то, там с классического хода переходим на свободный. Схожесть только в том, что с переходом с одного хода на другой включаются другие группы мышц. Также и сегодня во время бега активны одни мышцы, на лыжероллерах начинают работать другие. Первые два круга на роллерах давались тяжело. Только после того, как разогрелся, пошло легче».









