По мнению Объединения региональных центров развития, налоговая реформа способна принести населению регионов отнюдь не только плюсы. Больше всего в провинции опасаются ухудшения финансовой ситуации в муниципальных структурах.

По словам руководителя Объединения региональных центров развития Вента Арманда Крауклиса, масштабные изменения в налоговом законодательстве неоднозначны. С одной стороны, люди получат дополнительные деньги, с другой – могут лишиться некоторых вещей:



«Безусловно – часть людей будет иметь больше денег в свои кошельках. Это, конечно, даст положительный эффект как самому человеку, так и какому-нибудь бизнесу, ведь понятно, что человек эти деньги будет и тратить. Но самоуправления, особенно самоуправления средней величины, которые не очень богаты, ожидают весьма трудные времена.



До сих пор многое остается неизвестным. Но уже сейчас можно сказать, что как повышение минимальной зарплаты, так и падение базы доходов (ведь эти дополнительные доходы фактически были за счет подоходного налога с населения!) - все это создаст проблемы, в том числе самим жителям. Меньше денег будет на образование, на (ремонт) улиц. Разумеется, и стремительный рост минимальной зарплаты создаст ситуацию, когда некоторые самоуправления будут вынуждены сократить штат. Люди потеряют работу».



Крауклис признал, что с вступлением в силу налоговых изменений трудные времена наступят для небольших муниципалитетов, которые не очень богаты и находятся относительно далеко от крупных городов.



Проблема заключается в быстром повышении минимальной заработной платы и сокращении базы доходов. Муниципалитеты будут меньше инвестировать в образование и уличный ремонт.



В ряде муниципалитетов это также означает сокращение штата. В некоторых местах можно найти решения, которые позволят перераспределить нагрузки, но тысячи людей всё равно могут остаться без работы.



Как уже писал Rus.lsm.lv, 11 июля Кабинет министров закончил работу над последними проектами поправок к нормативным актам, относящимися к налоговой реформе, и передал весь пакет документов на рассмотрение парламента.



Со следующего года, по плану Минфина, минимальная зарплата увеличится на 50 евро, с нынешних 380 до 430 евро. И на таком уровне она останется ближайшие три года. Постепенно увеличится и необлагаемый минимум. Сейчас максимальная сумма — 115 евро, уже в 2018 это будут 200 евро, в последующие два года — 230 и 250. Льготы за иждивенцев вырастут на 25 евро и продолжат расти.