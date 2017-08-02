Пакет и размер социальных пособий для приемных семей в Даугавпилсе не менялся на протяжении последних семи лет. При этом, Министерство благосостояния обязывает самоуправления, в рамках реформы деинституционализации и реорганизации детских домов, всесторонне поддерживать приемные семьи. Несмотря на это, количество таких семей в Латвии сокращается.

В Даугавпилсе желающих принять детей также крайне мало. Депутаты и эксперты обсудили возможные пути решения проблемы: как мотивировать семьи принимать еще больше детей, и какие условия необходимо создать, чтобы движение приемных семей в Даугавпилсе набрало силу.

По мнению руководителя Комитета Марьяны Ивановой-Евсеевой и Социальной службы Программу помощи для приемных семей, которые принимают детей из Даугавпилса необходимо расширить.

Во-первых, сделать ее более привлекательной на фоне других крупных городов Латвии. Например, общий размер пособий, которая семья получает от самоуправления Лиепаи, составляет около 292 евро в месяц, в Вентспилсе 230, в Риге -298. Помимо этого, в столице введено специальная «зарплата» для приемных семей, в размере 213 евро ежемесячно. По оценке Сиротского суда, в Латвии существует острая нехватка приемных семей. В результате на размещение детей в приемной семье в буквальном смысле имеется очередь. Приемные родители предпочитают заключать договор с теми самоуправлениями, которые обеспечивают им лучшие социальные гарантии.

«Подчеркну также, что омбудсмен Янсон неоднократно указывал, что содержание приемных семей – это не только скорейший процесс адаптации ребенка, это и более рациональное финансовое решение. Отмечу, что нахождение ребенка в детском доме «Приедите» в месяц самоуправлению обходится в 1100 евро. Мы рассматриваем возможность увеличения общего пособия для приемных семей с нынешних 200 евро до 300 евро» - говорит Иванова-Евсеева

Во-вторых, приемные семьи необходимо прировнять в правах с опекунскими и многодетными семьями. При этом ввести принцип «деньги следуют за ребенком». Так, если приемная семья проживает в другом самоуправлении, ребенок из Даугавпилса наравне с другими сможет получать пособие на оплату школьных принадлежностей, бесплатный проезд в общественном транспорте и т.д.

В-третьих, помимо увеличения пособий самоуправления, в сотрудничестве с Министерством и законодателями должны создавать благоприятные условия для развития движения приемных семей как таковых. Со стороны самоуправления предложено создать специальную программу поддержки семей. Важный вопрос, который председатель Комитета намерена инициировать в Сейме – учет в стаже и выплата социальных отчислений со стороны государства тех лет, что родители проводят с детьми, в случае, если они не совмещают воспитание с работой.

На сегодняшний день, в Латвии существует 575 приемных семей. В Даугавпилсе их всего десять. Дети из Даугавпилса проживают в приемных семьях других шести самоуправлений.

Как заметила руководитель Комитета, план по расходованию средств, заложенных в бюджете на Пособия для приемных семей выполнен не будет. Остаток составит порядка 15000 евро. Такая же ситуация с Пособием на приобретение школьных принадлежностей: прогнозируемый остаток около 8000 евро. Таким образом, резерв только по этим двум видам пособия – 23 000 евро. Общий остаток средств по всем неиспользованным пособиям составит около 100000 евро. «Совместно с финансовым департаментом мы рассмотрим возможность перераспределения средств Социальной службы. В результате на внедрение Программы приемных семей и увеличения пособий, дополнительных средств из бюджета Думы не потребуется» - прокомментировала Марьяна Иванова-Евсеева.

На следующем заседании Комитета депутатам на утверждение будет предложен проект решения по созданию новой программы для приемных семей и расширения полагающегося им социального пакета.