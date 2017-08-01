В Даугавпилс прибыла известная и горячо любимая публикой группа "Ленинград". Ее лидер уже радует горожан своей открытостью и добродушием.
Звезда пьет кофе с сиропом, делает селфи и фотографируется с поклонниками, за что те ему бесконечно благодарны.
До встречи на концерте группы "Ленинград" сегодня в 21:00 на стадионе "Локомотив".
До встречи на концерте группы "Ленинград" сегодня в 21:00 на стадионе "Локомотив".
Первый народный оперный певец в городе
этот шнур!
Ему то всего одну песенку свою про депутатов надо исполнить, но не на стадионе, а а думе. Как раз про нашу сегодняшнюю думу!