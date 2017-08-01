В Даугавпилс прибыла известная и горячо любимая публикой группа "Ленинград". Ее лидер уже радует горожан своей открытостью и добродушием.





Звезда пьет кофе с сиропом, делает селфи и фотографируется с поклонниками, за что те ему бесконечно благодарны.



До встречи на концерте группы "Ленинград" сегодня в 21:00 на стадионе "Локомотив".