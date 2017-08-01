В ходе прошедшей сегодня пресс-конференции в думе руководство города сообщило о ходе проекта по реновации социального жилья. Как пояснил первый вице-мэр Рихард Эйгим, на данный момент на первом плане многоэтажный дом на ул. Гайсмас,7 в микрорайоне Ругели, по дому на ул. Цесу информация будет предоставлена примерно через месяц-два.

Контрольные сметы на ремонт порядка 100 квартир в Ругели показывают, что провести работы можно за 450 000 евро, а не за 1,8-2 млн. евро, как говорило прежнее руководство думы. Мэр А. Элксниньш также рассказал, что будут разработаны правила выдачи таких квартир, и одним из приоритетов будет предоставление служебного жилья молодым врачам, которые приехали в наш город работать, специалистам других отраслей, а также выделение жилплощади многодетным семьям.



Вице-мэр Ливия Янковска добавила, что вопрос предоставления служебного жилья решался вчера и на заседании комиссии по развитию системы здравоохранения. Сейчас как-раз решается вопрос предоставления жилья 4 врачам. Адреса уже определены, объем ремонтных работ также установлен. Жилье в домах на ул. Гайсмас и на ул. 18 Новембра будет готово только в следующем году, а данных специалистов нужно где-то поселить уже сейчас, поэтому для них выбирали квартиры, которые можно привести в порядок и сдать быстро. В будущем специалистам будут предлагать жилье на ул. Гайсмас, на ул. 18 Новембра и на ул. Цесу.